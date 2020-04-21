Традиційний футбольний меморіал Лобановського перенесли на 2021 рік

29-31 травня у Києві мав пройти XVII Турнір Валерія Лобановського за участю молодіжних збірних України, Португалії, Словенії та Болгарії.

Через пандемію коронавірусу та вердикт виконкому УЄФА про призупинення усіх футбольних заходів меморіал перенесено на наступний рік, повідомляє пресслужба УАФ.

Орієнтовні дати проведення цих традиційних футбольних змагань залишаються такими самими, які і нинішнього року.

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Нагадаємо, турнір Валерія Лобановського уперше пройшов 2003 року. У перших двох розіграшах брали участь клубні команди (обидва рази перемагало київське "Динамо"), потім одного разу - національні збірні. Після цього за трофей змагалися молодіжні збірні різних країн. Україна пробивалася до фіналу шість разів, а переможницею ставала двічі - у 2009-у та 2019 роках.

Фото: uaf.ua.