Серії А налаштована дограти поточний чемпіонат Італії з футболу

Футбольні клуби італійської Серії А одноголосно хочуть дограти поточний чемпіонат.

Про це повідомляє прес-служба вищого дивізіону першості Італії.

В офіційному прес-релізі було підтверджено бажання всіх 20 клубів завершити нинішній сезон, якщо уряд дозволить це зробити при дотриманні всіх норм і вимог безпеки.

Нагадаємо, що Серія А однією з перших в Європі призупинила проведення національної першості через пандемію коронавірусної інфекції.

Фото: legaseriea.it.