Футбол зараз – це остання з наших проблем – італійський міністр

До відкриття стадіонів в Італії ще дуже далеко.

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца прокоментував ситуацію із коронавірусом в країні і її впливом на футбол. За його словами, зараз найважливіше життя людей, повідомляє Football Italia.

«Битва ще не виграна. Я говорю це з великою повагою до футболу, адже є пристрасним шанувальником гри, але з огляду на приблизно 400 смертей щодня, футбол – це остання з наших проблем.

Життя людей на першому місці. Ми будемо працювати так, щоб нормальне життя незабаром відновилось. Відкриття стадіонів або шкіл прямо зараз означає відновлення контактів», - заявив Сперанца.

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Раніше повідомлялося, що сезон в Італії можуть відновити півфінальними матчами Кубка Італії. Тренування можуть відновити 4 травня.

Нагадаємо, матчі італійського чемпіонату призупинили 9 березня через пандемію коронавірусу. Відновлення сезону відклали на невизначений термін.