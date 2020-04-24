Німецькі футбольні Бундесліги прагнуть заграти у травні

Перша та друга німецькі Бундесліги офіційно оголосили про готовність у травні перезапустити футбольний сезон, який призупинився через пандемію коронавірусу.

Поєдинки проходитимуть на стадіонах. У першій Бундеслізі, зокрема, дозволять бути присутніми на трибунах не більше 213 осіб-ти (98 на трибунах та 113 у підтрибунних приміщеннях), повідомляє офіційний сайт Німецької футбольної ліги (DFL). Читайте також: Футбол в Іспанії гратимуть без глядачів до 2021 року Остаточне рішення щодо термінів відновлення матчів прийме влада Німеччини. Фото: dfl.de.