Німецькі футбольні Бундесліги прагнуть заграти у травні
Укрінформ
Перша та друга німецькі Бундесліги офіційно оголосили про готовність у травні перезапустити футбольний сезон, який призупинився через пандемію коронавірусу.
Поєдинки проходитимуть на стадіонах. У першій Бундеслізі, зокрема, дозволять бути присутніми на трибунах не більше 213 осіб-ти (98 на трибунах та 113 у підтрибунних приміщеннях), повідомляє офіційний сайт Німецької футбольної ліги (DFL).
Остаточне рішення щодо термінів відновлення матчів прийме влада Німеччини.
Фото: dfl.de.