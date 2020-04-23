Футбол в Іспанії гратимуть без глядачів до 2021 року
Укрінформ
Чемпіонат в Ла Лізі можуть поновити 6 червня.
Іспанські клуби гратимуть при порожніх трибунах до 2021 року через пандемію коронавірусу, повідомляє ESPN.
Відповідне рішення прийняв іспанський уряд. Офіційно про нього повідомлять пізніше.
Згідно з планом місцевої влади, стадіони в Іспанії відкриють лише в січні 2021 року зі фіксованою кількістю людей на трибунах. Рішення можуть переглянути, якщо ситуація з пандемією покращиться.
Ла Ліга розглядає дату 6 червня для потенційного поновлення матчів в іспанському чемпіонаті.
Нагадаємо, УЄФА має намір завершити поточний сезон, як в національних чемпіонатах, так в єврокубках, до кінця серпня.