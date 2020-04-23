Футбол в Іспанії гратимуть без глядачів до 2021 року

Чемпіонат в Ла Лізі можуть поновити 6 червня.

Іспанські клуби гратимуть при порожніх трибунах до 2021 року через пандемію коронавірусу, повідомляє ESPN.

Відповідне рішення прийняв іспанський уряд. Офіційно про нього повідомлять пізніше.

Згідно з планом місцевої влади, стадіони в Іспанії відкриють лише в січні 2021 року зі фіксованою кількістю людей на трибунах. Рішення можуть переглянути, якщо ситуація з пандемією покращиться.

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Ла Ліга розглядає дату 6 червня для потенційного поновлення матчів в іспанському чемпіонаті.

Нагадаємо, УЄФА має намір завершити поточний сезон, як в національних чемпіонатах, так в єврокубках, до кінця серпня.