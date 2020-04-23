Товариство "Динамо" передало медслужбі МВС лікарські засоби на понад 1 мільйон гривень

У Фізкультурно-спортивному товаристві "Динамо" України реалізували другий етап соціального проекту щодо підтримки медичних закладів Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляє пресслужба організації, 23 квітня перший заступник голови ФСТ "Динамо" Віктор Корж передав чергову партію лікарських засобів (противовірусні та антибактеріальні препарати) начальнику Центральної поліклініки МВС України Тетяні Гладуш.

У заході взяв участь директор Департаменту охорони здоров'я та реабілітації МВС України Ататолій Смик.

"Це вже другий етап проекту, який товариство "Динамо" за підтримки соціально відповідального бізнесу в особі компаній "Гледфарм" та "Конарк" реалізує з метою підтримки медичних закладів, де проходять лікування працівники Національної поліції, Національної гвардії, інваліди, ветерани МВС", - підкреслив Віктор Корж.

У рамках соціального проекту у перші дні карантину медзакладам МВС було передано лікарські засобі на майже мільйон гривень.

"Дуже важливо, що ми відчуваємо підтримку в регіонах країни. Сьогодні динамівці Харківщини передадуть необхідні в умовах епідемії лікарські препарати в медичну установу Нацполіції обласного центру. Лише спільними зусиллями громадських організацій, спортсменів, бізнесу зможемо у цей скрутний час підтримати лікарів та мінімізувати наслідки COVID-19", - додав Віктор Корж.

Фото: dynamo.ua.