У товаристві "Динамо" узгодили діяльність осередків організації в умовах пандемії

Під головуванням першого заступника голови Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України Віктора Коржа (на фото) у режимі відеоконференції відбулась нарада із заступниками голів обласних осередків організації.

Як повідомляє пресслужба ФСТ "Динамо", у ході чергової наради обговорювалися питання щодо бюджетного фінансування на центральному та регіональному рівнях, підготовки спортсменів в умовах карантину, особливостей роботи спортивного товариства у віддаленому режимі, можливих наслідків у зв'язку із ситуацією в країні. Йшлося й про посилення співпраці з медичними установами для здійснення контролю за станом здоров'я спортсменів та тренерів.

"ФСТ "Динамо" у ці скрутні для держави часи продовжує працювати в онлайн-режимі. Ми розуміємо ступінь відповідальності внаслідок викликів через пандемію коронавірусу. Спільно із соціально відповідальним бізнесом намагаємося підтримати медпрацівників. Тому ще в перші дні карантину передали медичним закладам Міністерства внутрішніх справ (МВС) партію лікарських засобів (антивірусних препаратів та антибіотиків) на мільйон гривень. Наближчими днями передамо ще другу партію, аби підтримати, в першу чергу, пільгові категорії - інвалідів, ветеранів МВС. Адже лише спільними заходами, поєднавши зусилля спортсменів, соціально відповідального бізнесу та громадських організацій, ми зможемо зменшити наслідки епідемії", - підкреслив Віктор Корж.