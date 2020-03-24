ФСТ "Динамо" ініціювало благодійну акцію для забезпечення лікарськими засобами працівників МВС
Укрінформ
Керівництво Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" за підтримки ТОВ "Гладфарм ЛТД" організувало благодійну акцію, в ході якої медичним закладам Міністерства внутрішніх справ було надано лікарські засоби (антивірусні та антибактеріальні препарати) на суму 800 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба ФСТ "Динамо".
На переконання першого заступника голови ФСТ "Динамо" Віктора Коржа, у нинішній дуже непростий час усім - представникам громадських організацій, соціально відповідального бізнесу, правоохоронних органів, потрібно діяти разом.
"Тількі спільними зусиллями ми зможемо подолати коронавірус, що став серйозним викликом не лише для національної, а й світової системи охорони здоров'я", - наголосив Корж.