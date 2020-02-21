ФСТ "Динамо" готове розмістити на спортивних базах евакуйованих з Китаю українців - Корж

Спортивна динамівська спільнота, представники національних збірних команд глибоко стурбовані та обурені скандалом довкола повернення українських співвітчизників з Китаю, де вирує епідемія коронавірусу.

Про це заявив перший заступник голови Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо", віцепрезидент Національного олімпійського комітету Віктор Корж, повідомили Укрінформу у прес-службі динамівського спорттовариства.

"Відверто кажучи, мене шокував той непристойний прийом, який влаштували у нас звичайним громадянам, які поверталися до своєї країни. Хотілося б, аби не наше суспільство не захворіло на вірус втрати моралі, людяності, взаєморозуміння та підтримки. Адже це набагато небезпечніше за китайський коронаріврус, яким, до речі, ніхто з наших співгромадян не захворів, та й взагалі за будь-яку фізичну недугу", - підкреслив Віктор Корж.

"У ці дні я перебуваю на чемпіонаті світу з біатлону в Італії, і чую думки наших спортсменів, представників національної збірної, серед яких чемпіони Олімпійських ігор, світу та Європи. Усі вони глибоко обурені цією ситуацією. Мені доводиться чути, що вони готові підставити плече співгромадянам. Більше того, найчастіше лунає: "Ми готові тренуватися на вулиці і поступитися базами підготовки для реабілітації евакуйованих. Як на мене, це вкрай важливо, що спортсмени проявляють громадянську позицію і виявляються в багатьох питаннях свідомішими та мудрішими за деяких політиків", - підкреслив він.

Перший заступник голови ФСТ "Динамо" висловив переконання, що у нинішній непростій ситуації товариство "Динамо" не може залишатися осторонь.

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"Ми обов’язково маємо втрутитися та підтримати наших співвітчизників, які зараз не в найкращому моральному стані. Саме тому, готові запропонувати будь-яку з динамівських спортивних баз в різних регіонах України (у товаристві - 18 баз олімпійської підготовки) для евакуйованих громадян. Переконаний: це буде гідний вчинок, що свідчить про високу громадянську свідомість динамівської спортивної спільноти. Це буде можливо після проведення необхідних заходів та оцінок експертів щодо їх санітарної відповідності", - підсумував Віктор Корж.