Представництво ООН засуджує напад на евакуйованих з Уханя

Організація Об'єднаних Націй засуджує вчорашню атаку на громадян, евакуйованих з Уханя, і закликає уряд вжити заходів безпеки щодо всіх людей, яких торкнулася ця ситуація.

Про це йдеться у заяві Представництва ООН в Україні, оприлюдненій у Facebook.

"Напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі в Полтаві не повинен мати місця в сьогоденній Україні. Ці чоловіки та жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції й заслуговують на повагу до гідності та безпечне повернення до України. ООН засуджує насильство та закликає уряд вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки для всіх, кого торкнулась ця ситуація", - зазначається в заяві.

У Представництві ООН додали, що продовжують підтримувати заходи українського уряду щодо посилення готовності та реагування на спалах вірусу COVID-19.

Як зазначається в заяві, у нашому роздробленому та розділеному світі здоров'я є однією з небагатьох сфер, яка дає змогу країнам працювати разом заради спільної справи.

"У минулому в ситуаціях зі спалахами хвороб страх і недовіра гальмували, а зовсім не допомагали реагувати на загрозу. Тому зараз - час фактів, а не страху, час раціональності, а не чуток. Це час солідарності, а не стигми", - резюмували в ООН.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Фото: НГУ