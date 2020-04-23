Зростає кількість клубів АПЛ, які хочуть завершити сезон достроково

В англійській Прем'єр-ліги все більше клубів схиляються до варіанту із достроковим завершенням сезону через пандемію коронавірусу.

Також у клубах зростають побоювання через можливе догравання чемпіонату без глядачів за закритими дверима. Про це повідомляє видання The Guardian.

АПЛ через пандемію коронавірусу припинила чемпіонат на невизначений термін. Минулого тижня 20 клубів АПЛ підтвердили намір відновити сезон, як тільки це стане безпечним. Втім, неформально все більше клубів говорять про перешкоди для цього і занадто великі проблеми.

У клубах сумніваються, що дограти чемпіонат вдасться належним чином, адже, можливо, прийдеться провести в ізоляції 1-2 місяці й витрачати дуже багато тестів для визначення стану здоров'я гравців і персоналу перед кожним матчем. Також може виникнути ситуація, коли хтось із футболістів відмовиться грати.

Читайте також: АПЛ хоче відновити футбольний сезон 8 червня і швидко дограти його

Поки жодний клуб АПЛ не виступив із офіційною заявою з цього приводу.

Наступна нарада клубів Прем'єр-ліги запланована на 1 травня.

Як повідомлялося, нинішнього сезону в АПЛ залишається дограти 92 матчі. УЄФА надав національним асоціаціям час до 3 серпня для завершення сезону.

Фото: BPI/Rex/Shutterstock