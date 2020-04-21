Динамівський старт

Динамівський старт

Аналітика
Укрінформ
Для більшості футболістів київське «Динамо» стало зенітом кар'єри. Але є й винятки.

Андрій Шевченко блискуче грав у «Мілані», Олексій Михайличенко вигравав чемпіонат Італії у складі «Сампдорії», а Олег Лужний небезуспішно цементував оборонні порядки лондонського «Арсеналу». Проте були гравці, які починали свою кар'єру в «Динамо», але з певних причин більш серйозних успіхів досягли в інших командах. Про цих футболістів - наша сьогоднішня розповідь.

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Російський вектор

Юрія Никифорова перевели до Києва з одеського СКА і він провів у «Динамо» два «армійських» роки (1988-89). За першу команду зіграв одну гру.

«Валерій Васильович говорив: «Юра, залишайся. Але я не бачив для себе перспективи в «Динамо». Я тоді на позиції нападника виступав. За дубль регулярно забивав - в чемпіонаті СРСР-1989 за дублюючий склад провів 22 гри, відзначився 13 разів. Але згадайте, хто тоді в нападі «Динамо» бігав - Бєланов, Протасов, підходили Саленко і Юран. Я не вірив, що зможу пробитися крізь щільні ряди. А грати в 19 років у дублі не бачив сенсу.

Юрій Никифоров
Юрій Никифоров

Сказати мені Лобановському про це було важко. Ми з хлопцями з дубля домовилися піти до тренера і просити вільну. Утрьох - я, Сергій Беженар і Олег Матвєєв. Заходили по черзі. Але коли ти навпроти такої людини сидиш, дуже важко говорити. Скеля! Такого тренера більше не буде. А якщо буде, то нескоро. Валерій Васильович, тільки мене побачив, відразу все зрозумів. У підсумку діалогу не вийшло. Був лише монолог Лобановського. Я вийшов, так нічого і не сказавши. У Беженара з Матвєєвим все закінчилося так само. А незабаром тренер випустив мене на заміну в єврокубках - матчі з «Фіорентиною». Цей поєдинок і став для мене єдиним офіційним у складі «Динамо», - згадував Никифоров свій київський етап кар'єри в розмові з автором цих рядків.

У 1990 році Никифоров повернувся до рідної Одеси. У складі «Чорноморця» виграв Кубок України-1992 року, зробив покер в єврокубковому матчі з «Вадуцом» з Ліхтенштейну. Потім перейшов у московський «Спартак», з яким виграв три чемпіонати Росії. Далі була Іспанія, Голландія, де з ПСВ Юрій двічі став чемпіоном Нідерландів і виграв три Суперкубки Голландії. Закінчував в Країні висхідного сонця, де у складі «Урава Ред Даймондс» став володарем Кубка японської ліги-2003. Виступав за збірні СНД, України та Росії. Зіграв у фінальних стадіях двох чемпіонатів світу (1994, 2002) та Євро-1996. Про таке «портфоліо» мріють дуже багато футболістів.

1989 рік провів у «Динамо» і Віктор Онопко. Далі дубля майбутній багаторічний капітан збірної Росії в Києві не пройшов, а рік потому прийняв запрошення донецького «Шахтаря». Потім був московський «Спартак», виграш трьох чемпіонатів і двох Кубків країни. Двічі поспіль Віктора визнали найкращим футболістом Росії (1992, 1993). Далі було сім сезонів в іспанській Примері за «Ов'єдо» і «Райо Вальєкано», повернення в Росію. За збірну нашого північного сусіда Онопко відіграв 109 матчів, виступав на Євро-1992 (ще у складі збірної СНД) і Євро-1996, двох чемпіонатах світу (1994 і 2002).

Два «армійських» роки провів у «Динамо» і Андрій Канчельскіс (1988-89). У Києві Андрій завоював і першу нагороду - бронзову медаль чемпіонату СРСР-1989. Валерій Лобановський викликав вихованця кіровоградського футболу в національну команду (дебютував 23 серпня 1989 року в матчі з Польщею, вийшовши на заміну на останній хвилині.). Після закінчення військової служби Канчельскіс разом з Онопко вирішив перейти в донецький «Шахтар». Під час товариського матчу збірної СРСР з Шотландією в Глазго Андрія примітив Алекс Фергюсон. У підсумку в 1991 році Канчелькіс підписав контракт з «Манчестер Юнайтед», з яким виграв Суперкубок Європи (1991), Кубок Англії (1994), Кубок англійської ліги (1992), двічі Суперкубок Англії і чемпіонат країни (1993, 1994).

Андрій Канчельскіс і Алекс Фергюсон

Всього за «Манчестер Юнайтед» Андрій відіграв чотири сезони. І отримав своє місце в історії славетного клубу. У середині 1990-х британська група Status Quo спільно з «МЮ» записала культовим гімн манкуніанців Come on you, Reds (Вперед, Червоні). У гімні знялися великі гравці в історії клубу: Боббі Чарльтон, Джордж Бест, Петер Шмейхель, Ерік Кантона, Пол Інс. Прізвище Канчельскіса також згадано в гімні між Брайаном Робсоном і Райаном Гіггзом.

Після «МЮ» в кар'єрі Андрія були «Евертон» (в дебютному сезоні за «Ірисок» Канчелькіс забив 16 голів у Прем'єр-лізі), «Фіорентина», «Глазго Рейнджерс» (двічі виграв чемпіонат Шотландії і тричі Кубок країни), «Манчестер Сіті» і «Саутгемптон». У 1999 році півзахисник оформив собі підданство Великобританії. Догравав у Саудівської Аравії і Росії. За збірну СНД зіграв на Євро-1992 року, за збірну Росії - на Євро-1996.

У Владислава Тернавського спортивних регалій на порядок менше. Киянин три роки провів у дублі «Динамо» (1989-92). Потім опинився в тернопільській «Ниві», звідки отримав запрошення в московський «Спартак». Став чемпіоном і володарем Кубка Росії -1994 і навіть зіграв на збірну цієї країни на чемпіонаті світу-1994. Цей рік став зоряним часом Тернавського. Уже в наступному сезоні захисник виступав за одеський «Чорноморець», а далі у складі скромних російських командах.

Сергій Герасимець провів у дублі «Динамо» два роки (1983-84). Потім нападника перевели в дочірню команду в Ірпінь. Повернутися в «Динамо» корінному киянину не судилося - його запросив «Шахтар». Потім був переїзд в мінське «Динамо», виступ за збірну Білорусі, переможний гол Едвіду ван дер Сару в матчі Білорусь - Нідерланди в 1995 році і виступи за пітерський «Зеніт», з яким Сергій виграв Кубок Росії-1999.

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Дніпровський вектор

Олег Таран за три роки в «Динамо» (1978-80) відіграв 6 матчів, хоча виступав за юніорські збірні СРСР і вважався одним з кращих форвардів в світі в своєму віці. Але перехід у дорослий футбол виявився для Олега справою непростою. Визнання Таран отримав лише в Дніпропетровську, ставши одним з героїв дебютного чемпіонського сезону «Дніпра»-1983. Всього Таран відіграв за «Дніпро» шість сезонів, після чого встиг стати чемпіоном Марокко-1990 у складі команди ВАК.

Олег Таран
Олег Таран

Сергій Краковський три роки (1977-80) намагався пробитися в першу команду «Динамо». Але зіграв за основний склад лише одну гру. А в «Дніпрі» 11 сезонів (1980-1991) захищав останній рубіж, зіграв в 210 матчах. Став чемпіоном СРСР-1983 (відіграв всі 34 поєдинки без замін), виграв Кубок СРСР-1989. Повернення в «Динамо» у Краковського сталося в 2007 році, коли Сергія Вікторовича запросили в штаб команди працювати тренером воротарів.

Сергій Краковський

Олімпійський чемпіон Сеула-1988 Вадим Тищенко теж не зумів пройти далі дубля «Динамо», у складі якого виступав в 1984 році. Титули Вадим чесно заробив в «Дніпрі», ставши чемпіоном СРСР-1988 і виграв Кубок країни-1989. Паралельно Тищенко став одним з героїв олімпійського відбору в Сеул-1988. І нехай в Кореї Вадим через наслідки травми не зіграв, вольовим рішенням Анатолія Бишовця півзахисника включили до складу команди за блискучу гру у відбірковому турнірі. Виступав за національну збірну СРСР.

Разом з Тищенко у дублі «Динамо» в 1984 році грав Володимир Татарчук. Рік потому півзахисник опинився в московському ЦСКА, з яким виграв чемпіонат СРСР і Кубок країни в 1991 році. А в 1988 році став олімпійським чемпіоном у складі збірної СРСР.

Варто визнати, що не всі футболісти мріяли грати в «Динамо». Андрій Сидельников разом з керівництвом «Дніпра» придумав цікаву схему повернення додому.

 «У «Динамо» в 1986 році я перейшов не за власним бажанням - проходив військову службу. Селекційна служба киян працювала відмінно - відразу ж після успішного виступу за юнацьку збірну на турнірі Гранаткіна прийшов наказ про моє переведення до Києва. На той момент я ще виступав на позиції нападника, і прекрасно усвідомлював, що пробиватися в основний склад «Динамо» мені в найближчі кілька років не вдасться - Блохін, Бєланов, Євтушенко навряд чи були готові поступитися своїм місцем.

Андрій Сидельников сидить четвертий справа
Андрій Сидельников сидить четвертий справа

Тому, коли покидав Дніпропетровськ, отримав чітку установку головного тренера Володимира Ємця та начальника команди Геннадія Жиздіка: збільшити склад сім'ї. У мене тоді вже народився старший Роман, а при наявності двох дітей солдата строкової служби звільняли від військового обов'язку. Тому менш ніж через рік ми відсвяткували народження Андрія, я відразу ж звільнився і повернувся в «Дніпро». Про це звільнення в «Динамо» всі, разом з Валерієм Лобановським, дізналися лише з часом. А в «Дніпрі» мене після повернення партнери по команді стали називати Папа - більшість моїх однолітків тоді були холостими, а в мене вже було двоє дітей» , - згадував Андрій у розмові з автором цих рядків.

Після повернення в Дніпропетровськ Сидельников виграв з «Дніпром» Кубок СРСР-1989, а з молодіжною збірною СРСР - чемпіонат Євро-1990.

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Схід «Зорі»

 У 1972 році «Зоря» першою серед провінційних команд виграла чемпіонат СРСР. «Союзне» золото кували відразу кілька гравців, які пройшли школу київського «Динамо». В'ячеслав Семенов за три роки в київському «Динамо» (1966-69) відіграв три гри, після чого прийняв пропозицію «Зорі». У 1972 році став чемпіоном СРСР і бронзовим призером Олімпійських ігор у Мюнхені. У тому ж році зіграв 11 матчів за збірну СРСР, забив 4 голи. Далі було запрошення в «Динамо», але за два сезони В'ячеслав провів за першу команду 22 гри, після чого перейшов до «Дніпра».

Сергій Морозов виступав за молодіжну команду «Динамо» в 1967-68 рр. Перелом ноги завадив переходу в основну команду. У 1971 році Сергій прийняв пропозицію «Зорі» і рік потому став чемпіоном СРСР. Далі був московський ЦСКА, потім довга тренерська кар'єра, а з 2008 року Морозов працює експертом телеканалу «Футбол».

Володимир Онищенко
Володимир Онищенко

А ось для Володимира Онищенка «відрядження» у «Зорю» виявилася вкрай корисним. У 1970-71 рр. нападник зіграв 10 матчів за «Динамо», після чого його покликали під прапори «Зорі». У чемпіонському сезоні Онищенко забив 10 голів, і через рік повернувся до Києва. Наступні п'ять сезонів у «Динамо» були врожайними на нагороди - три переможні чемпіонати СРСР, два Кубка країни, Кубок Кубків, Суперкубок УЄФА.

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Донецький маршрут

 Олександр Сопко провів у «Динамо» чотири сезони (1976-80). Зіграв одну гру за основний склад. Потім чемпіон світу-1977 серед молоді 11 років цементував оборонні порядки «Шахтаря», вигравши з «гірниками» в 1983 році Кубок СРСР і Кубок сезону. Сопко також працює сьогодні експертом на телебаченні.

Олександр Сопко перший зліва
Олександр Сопко перший зліва

Сопко пішов шляхом Володимира Сорокіна, що виступав за «Динамо» в 1957-61 рр (50 ігор, 3 голи). Транзитом через ужгородський «Спартак» і московське «Динамо» Сорокін опинився у «Шахтарі». Відіграв за «гірників» 6 сезонів (149 матчів), виграв Кубок СРСР-1963.

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Останній рубіж

Впевнена гра Олександра Шовковського протягом практично двох десятків років стала шлагбаумом для багатьох київських воротарів. Рустам Худжамов (провів у «Динамо» з 1999 по 2006 рр.) у 2008 році перейшов в «Шахтар». У складі «гірників» виходив на поле не часто, але виграв Кубок УЄФА, два чемпіонати України, Кубок і Суперкубок країни.

Рустам Худжамов
Рустам Худжамов

Корінний киянин Антон Каніболоцький до «Динамо» не дійшов, прийнявши запрошення спочатку «Дніпра», а потім і «Шахтаря». Не зміг конкурувати із Шовковським Денис Бойко, який у 2015 з «Дніпром» дійшов до фіналу Ліги Європи і його включили в символічну збірну цього турніру. А після того, як Шовковський вирішив завершувати свою ігрову кар’єру, Денис повернувся в «Динамо».

Максим Розенко, Київ

Фото з особистих архівів автора

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