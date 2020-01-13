Герман Зонін, тренер луганської «Зорі» – чемпіона СРСР 1972 року

93-річний патріарх футбольного тренерського корпусу Герман Зонін залишився єдиним із плеяди тренерів (Лобановський, Кучеревський, Базилевич), під керівництвом яких українські команди вигравали чемпіонати СРСР. Нагадаємо, тільки три українські клуби перемагали в союзних першостях – київське «Динамо» (13 разів, рекорд турніру), «Дніпро» (2 рази) та «Зоря» (один раз).

93-річний Зонін прийняв «Зорю» більше ніж півстоліття тому – у 1969 році, але досі пам'ятає всі деталі видатного сходження. Мабуть, тому, що у його багаторічній тренерській кар’єрі це був найпам’ятніший епізод.

МАЛИГІН ЗАКРИВ ЕУСЕБІУ

- Германе Семеновичу, у чому полягав феномен «Зорі»-1972?

Мою методику тренувань багато в чому запозичив Валерій Лобановський

- Мені вдалося створити команду однодумців, які мені беззаперечно підкорялися. У ті, вже далекі часи без жорсткості претендувати на щось серйозне було практично неможливо. Я виробив нову методику тренувань, яку в мене потім багато в чому перейняв Валерій Лобановський. Після завершення сезону авторитетний московський колега Гавриїл Качалін, оцінюючи підсумки чемпіонату, махнув рукою: «Зонін нас обіграв за новою методикою, а ми й досі працюємо по-старому».

- Що конкретно було у вашій новий методиці?

- Сама робота будувалася по-іншому. Я прищеплював людям свідоме виконання вправ. Усі хлопці були студентами – навчалися у педагогічному інституті на фізкультурному факультеті. Їм було простіше зрозуміти те, що від них вимагалося. Кожен солдат повинен знати свій маневр. Ось і намагався зробити так, щоб футболісти були навчені, як солдати.

Я розвивав глибинний зір у хлопців. Перед кожним тренуванням проводив теоретичне заняття. Награвалися тактичні варіанти, велику увагу приділяв швидкісній роботі. Було кілька фірмових фішок. Наприклад, ведеться атака через правий фланг – усі захисники туди зміщуються. А насправді – це відволікаючий маневр. Володя Онищенко робив ривок на правий фланг, потім відбувався або простріл, або стінка. Нерідко таким чином забивали голи. У Бразилії, куди «Зоря» поїхала на турнір, присвячений 150-річчю незалежності країни, мої тренування знімали на камеру. Потім у «Флуміненсе» проводив показове заняття.

У нас був відпрацьований колективний відбір м'яча під час його втрати. Команда грала, змінюючи тактичне обличчя упродовж матчу. Була повна взаємозамінність. Я наважусь сказати, що «Зоря»-1972 була прикладом справжньої професіональної футбольної команди.

Безумовно, не можу бути до кінця об'єктивним, але впевнений, що за рівнем майстерності тодішня команда стояла вище від усіх нинішніх команд на пострадянському просторі. Перевершувала і нинішнє київське «Динамо», і донецький «Шахтар».

- Наведіть приклади спортивного професіоналізму у тій «Зорі»?

Я штрафував і Сабо, й Фоменка

- Йожеф Сабо якось запізнився до автобуса на 40 секунд. Здавалося б, мізер. Однак у нас існував такий порядок – тих, хто спізнюється, не чекають. Він, захекавшись, прибіг на тренування. Я його покарав матеріально. Йожеф відреагував правильно. Мовляв, приймаю покарання, адже ми повинні працювати професіонально. Шкода, що Сабо пішов у московське «Динамо» наприкінці 1970-го – так і не став у складі «Зорі» чемпіоном країни.

Пам'ятаю, Михайло Фоменко також запізнився на заняття. То я йому таке «вливання» зробив! Він попросив вибачення. Я пробачив. Його від нас до київського «Динамо» у 1971 році забрали. Мишка ми знайшли в Сумах.

У день гри я дозволяв хлопцям на базі пограти у більярд певну кількість часу. Стежив за ними. Вони проводили за більярдним столом рівно стільки хвилин, скільки я їм відводив. Це вже була самоусвідомлена дисципліна. Незабаром дисципліна побутова перейшла в дисципліну ігрову.

- Результати справді були вражаючі. Адже коли ви прийняли «Зорю» у 1969-му, команда перебувала ближче до вильоту, аніж до чемпіонства.

- Так, але на фінішній прямій ми обіграли донецький «Шахтар», який тоді тренував Михайло Ошенков, і московське «Торпедо» зі Стрельцовим та Вороніним. Фінішували одинадцятими. Потім почали готуватися до наступного сезону. Поїхали на збір до Болгарії. Перед початком сезону нам поставили завдання фінішувати п'ятими. Ми його виконали. Наступного року посіли четверте місце.

Пам'ятаю такий епізод. Перед сезоном ми сиділи всією командою. Веселилися. Я сказав капітану Журавльову: «У мене в номері стоїть ящик віскі. Візьми звідти стільки пляшок, скільки вважаєш за потрібне». Саша взяв ключі й повернувся до нас із однією пляшкою. Сказав: «Зараз розіп'ємо її на всіх, і це буде нашою останньою пляшкою до кінця сезону».

- У липні 1972 року «Зорю» під маркою збірної СРСР відправили до Бразилії на турнір, присвячений 150-річчю Дня незалежності країни. Таке рішення московські функціонери прийняли, бо «Зоря» лідирувала в чемпіонаті?

- Мені здається, у Москві нас хотіли просто пригальмувати. Ми тоді набрали хід, і «Зорю» цією поїздкою елементарно намагалися, образно кажучи, вибити з чемпіонського графіка. Турнір, який проходив у Белу-Орізонті, був представницький. Ми в красивому матчі перемогли Уругвай, але програли португальцям. М'яч вдарився об купину, і рикошетом через Сашу Ткаченка потрапив у наші ворота.

Тоді лідером збірної Португалії був легендарний Еусебіу. Я доручив Малигіну діяти проти нього персонально. І Вова Еусебіу просто закрив. Після матчу бразильські журналісти через перекладача допитувалися у мене, звідки Малигін родом. «Ось Еусебіу з Мозамбіку», – казали. Відповів, що Володя з України. У його робочому селищі, кажу, труби щосили димлять, тому сьогодні Малигін і з'їв Еусебіу з Мозамбіку.

- У «Зорі» на той час була гарна база?

- На старій базі «Трудові резерви» стояли дерев'яні бараки. Але потім прийняли рішення добудувати до них кам'яний будинок з усіма умовами. У результаті команда отримала по тих часах прекрасну спортивну базу, футбольну школу, а також інтернат з двома полями.