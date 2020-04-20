"Реал" може переїхати на футбольний стадіон місткістю 6 тисяч

Мадридський "Реал" може провести решту матчів чемпіонату Іспанії-2019/20 з футболу не на домашньому 81-тисячному "Сантьяго Бернабеу".

Про це повідомляє іспанське видання Marca.

За відомостями джерела, мадридці можуть переїхати на стадіон свого фарм-клубу "Кастілья" - "Альфредо ді Стефано", який вміщує 6 тисяч глядачів. У разі переїзду "Реал" зможе продовжити реконструкцію свого основного стадіону.

Раніше мер Мадрида Хосе Луїс Мартінес-Алмейда заявив, що спортивні заходи в столиці будуть проходити при порожніх трибунах через пандемію коронавірусу.

На фото: стадіон "Альфредо ді Стефано" (realmadrid.com).