Мадридський "Реал" планує продати кількох футболістів

Мадридський футбольний клуб "Реал" має намір влаштувати розпродаж гравців наступного трансферного вікна.

Зіркова іспанська команда готова продати Гарета Бейла, Хамеса Родрігеса, Альваро Одріосолу, Лукаса Васкеса, Маріано Діаса та Начо, повідомляє спортивне видання As.

На цих трансферах "Реал" хоче заробити більше 100 млн євро. Крім того, завдяки цим продажам клуб заощадить приблизно 75 млн євро на зарплатах.

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Повідомляється також, що через пандемію коронавірусу мадридський клуб знецінився на 191,5 млн євро (на 17,73 відсотка).

Фото: as.com.