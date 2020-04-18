Українець Лунін провів віртуальні тренування у складі "Ов’єдо"

Футбольний голкіпер іспанського клубу "Ов’єдо" та національної збірної України Андрій Лунін узяв участь одразу в кількох віртуальних тренуваннях у складі астурійської команди.

Про це повідомляє офіційний сайт "Ов’єдо".

Спочатку футболісти займалися на велотренажерах під керівництвом тренера з фізпідготовки Самуеля Санчеса, а помім провели важку годинну фізичну сесію, якою керував ще один помічник головного тренера - Альберто Мартінес.

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Це заняття стало підсумковим за тиждень, До цього кожен гравець тренувався за індивідуальним графіком.

Фото realoviedo.es.