Українець Лунін провів віртуальні тренування у складі "Ов’єдо"
Укрінформ
Футбольний голкіпер іспанського клубу "Ов’єдо" та національної збірної України Андрій Лунін узяв участь одразу в кількох віртуальних тренуваннях у складі астурійської команди.
Про це повідомляє офіційний сайт "Ов’єдо".
Спочатку футболісти займалися на велотренажерах під керівництвом тренера з фізпідготовки Самуеля Санчеса, а помім провели важку годинну фізичну сесію, якою керував ще один помічник головного тренера - Альберто Мартінес.
Це заняття стало підсумковим за тиждень, До цього кожен гравець тренувався за індивідуальним графіком.
Фото realoviedo.es.