Українець Лунін провів віртуальні тренування у складі

Українець Лунін провів віртуальні тренування у складі "Ов’єдо"

Укрінформ
Футбольний голкіпер іспанського клубу "Ов’єдо" та національної збірної України Андрій Лунін узяв участь одразу в кількох віртуальних тренуваннях у складі астурійської команди. 

Про це повідомляє офіційний сайт "Ов’єдо". 

Спочатку футболісти займалися на велотренажерах під керівництвом тренера з фізпідготовки Самуеля Санчеса, а помім провели важку годинну фізичну сесію, якою керував ще один помічник головного тренера - Альберто Мартінес. 

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Це заняття стало підсумковим за тиждень, До цього кожен гравець тренувався за індивідуальним графіком.

Фото realoviedo.es.

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