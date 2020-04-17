Гравці БК "Баварія" відмовилися від 30 відсотків зарплати

Баскетболісти німецької "Баварії" погодилися відмовитися від 30 відсотків заробітної плати у зв'язку зі скасуванням турнірів через пандемію коронавірусу.

Гравці відмовилися від 30 відсотків зарплат на термін з квітня по червень включно, інформує офіційний сайт мюнхенського баскетбольного клубу.

"Ми дякуємо команді, яка внесла цінний внесок, відмовившись від 30 відсотків своєї зарплати. Це дає нам можливість компенсувати будь-яку втрату заробітної плати нашим працівникам за допомогою схеми тимчасового звільнення. Ми також хотіли б подякувати наших співробітників, включаючи правління, які продемонстрували колективну солідарність і розуміння ситуації з самого початку. Ми сподіваємося, що наші вболівальники і спонсори підтримають цей підхід", - підкреслив генеральний директор БК "Баварія" Марко Пешич.

Фото: fcb-basketball.de.