Під егідою ФБУ пройде перша в історії баскетбольна Сyber Суперліга Парі-Матч

Федерація баскетболу України (ФБУ) та титульний спонсор чоловічої Суперліги - TM Parimatch запускають перший в історії кібер чемпіонат України, в якому візьмуть участь професійні баскетболісти.

Чемпіонат матиме назву "Сyber Суперліга Парі-Матч", повідомляє ФБУ.

Турнір стартує 17 квітня й триватиме майже два тижні. Він об’єднає 12 професійних українських баскетболістів, які мають визначити чемпіона у грі NBA 2K20 на Sony Playstation 4.

Серед учасників змагань гравці збірної України а також провідні баскетболісти української Суперліги.

Склад учасників "Сyber Суперліги Парі-Матч":

Ігор Бояркін ("Харківські Соколи"), Олександр Липовий ("Промітеас", Греція), Артем Пустовий ("Барселона", Іспанія), Ісуф Санон, Максим Закурдаєв (обидва - "Дніпро"), Роман Новіков, Вадим Прокопенко (обидва - "Одеса"), Олександр Кобець ("Черкаські Мавпи"), Юрій Кондраков, В’ячеслав Петров (обидва - "Київ-Баскет"), Олександр Антипов ("Прометей"), Андрій Кожемякин ("Запоріжжя").

17 та 18 квітня відбудуться ігри групового етапу. Кожна з груп буде сформована з трьох геймерів, два кращих вийдуть у плей-офф.

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Серії плей-офф триватимуть до двох перемог. 1/4 відбудеться 22 квітня, півфінали - 25 квітня. Фінал та серія за 3-тє місце "Сyber Суперліга Парі-Матч" пройде 28 квітня. Згодом буде оголошено склад груп та розклад групового етапу чемпіонату.