ФБУ та Errea оголосили музичний конкурс серед баскетбольних фанів

ФБУ та Errea оголосили музичний конкурс серед баскетбольних фанів

Укрінформ
Федерація баскетболу України (ФБУ) та її технічний партнер компанія Errea Sport Ukraine оголошують конкурс на мелодійне проведення карантину.

Про це інформує пресслужба ФБУ.

"Для нас баскетбол - це музика спортивного життя. На жаль, в умовах карантину повноцінно грати у баскетбол неможливо. Натомість можна займатися іншим своїм захопленням чи хобі, зокрема музикою. Тому пропонуємо нашим підписникам викласти короткий ролик у соціальні мережі на якому будете відзнято, як ви, або ваш знайомий виконуєте будь-який фрагмент музичного твору", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що будуть доречними будь-які інструменти та креатив. Важливо аби в кадрі також був баскетбольний атрибут, зокрема м’яч, баскетбольна форма чи щось інше пов’язане з баскетболом, якщо це Errea - переможцю додатковий бонус.

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Відео потрібно публікувати з хештегом #basketballmusic у відкритому доступі. Організатори оберуть три найкращі роботи, а після цього переможця визначать шляхом підрахунку лайків. Конкурс триватиме до 1 травня.

"Автори найкращих відео отримають круті призи від компанії Errea Sport Ukraine", - наголошується у релізі.

Фото: fbu.ua.

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