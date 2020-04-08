Всі молодіжні чемпіонати Європи-2020 з баскетболу скасовані

Рада Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА-Європа) прийняла рішення скасувати всі 16 молодіжних чемпіонатів Європи з баскетболу у всіх вікових категоріях, як у хлопців, так і у дівчат.

Як повідомляє ФБУ, всі господарі турнірів, які мали прийняти Євробаскет в 2020 році, будуть мати першочергове право провести турніри в 2021 році. При цьому жеребкування на чемпіонати Європи-2021 проведуть нове, вже восени, після того, як ФІБА ​​проведе новий процес реєстрації учасників на майбутнє літо.

Нагадаємо, всі молодіжні збірні України, за винятком чоловічої команди U-20, яка виступає в Дивізіоні А, представлені в дивізіонах В.

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Поки не було прийнято рішення про перенесення Євробаскетів-2021 серед національних збірних. ФІБА продовжує обговорювати це питання і винесе його на засідання виконкому організації в четвер, 9 квітня.

Також на даний момент планується завершити розіграші Кубка Європи ФІБА, жіночої Євроліги і жіночого Кубка Європи у форматах Фіналу восьми або Фіналу чотирьох (для Кубка Європи) у вересні або жовтні. Фінальну стадію кожного з турнірів буде зіграно в одному місті.