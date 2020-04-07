Українка Ягупова зберігає лідерство в голосуванні за лауреатів сезону в Євролізі
Укрінформ
Капітан збірної України з баскетболу та гравець турецького "Фенербахче" Аліна Ягупова зберігає одноосібне лідерство в голосуванні за лауреатів сезону в жіночій Євролізі.
Як повідомляє ФБУ, у номінації кращих гравців задньої лінії вона набрала вже 4273 голоси. Це найбільший показник серед усіх учасників в усіх номінаціях.
Це перша фаза голосування, в якій беруть участь уболівальники. Її продовжено до 12 квітня. Далі організатори додадуть голоси від тренерів команд Євроліги та провідних спортивних ЗМІ.
Також триває голосування за MVP сезону в жіночій Євролізі. Його проміжні результати ФІБА не розкриває. Проголосувати за Аліну Ягупову можна за цим посиланням.
Нагадаємо, "Фенербахче" впевнено подолав перший етап Євроліги та переміг у першому матчі чвертьфінальної серії французький "Бурже" (84:75).