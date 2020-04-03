Українка Ягупова лідирує в голосуванні за найкращу баскетболістку сезону в Євролізі

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) оприлюднила проміжні результати голосування лауреатів сезону жіночої Євроліги та подовжила його до 12 квітня, зважаючи на невизначену за часом зупинку через пандемію коронавірусу.

Гравчиня турецького баскетбольного клубу "Фенербахче" та капітан збірної України Аліна Ягупова лідирує в голосуванні за найкращу гравчиню сезону, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України. 28-річна українська баскетболістка набрала 2536 голосів у номінації найкращих гравців задньої лінії. Це найбільший показник серед усіх учасників в усіх номінаціях. Аліна Ягупова також перебуває серед номінантів на MVP сезону. Читайте також: Чемпіонат Туреччини з баскетболу призупинили через пандемію коронавірусу Нагадаємо, що турецька команда Ягупової впевнено здолала перший етап Євроліги та перемогла у першому матчі чвертьфінальної серії французький "Бурже" (84:75). Фото: fbu.ua