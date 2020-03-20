Чемпіонат Туреччини з баскетболу призупинили через пандемію коронавірусу

Чемпіонат Туреччини з баскетболу, який залишався відкритим одним з останніх у Європі, призупинили через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє ФБУ.

У турецькій Суперлізі встигли відіграти 23 тури регулярного чемпіонату. Турнірну таблицю очолює чинний чемпіон "Анадолу Ефес" - 21 перемога. На одну менше має "Каршияка". У "Фенербахче" 18 перемог.

Також зупинено змагання в жіночій баскетбольній Суперлізі Туреччини. Там попереду "Фенербахче" капітана збірної України Аліни Ягупової - 18 перемог у 20-ти поєдинках.

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Станом на вечір 19 березня в Туреччині вже виявили 191 хворого на коронавірус.