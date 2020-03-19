Футбольний чемпіонат Туреччини призупинили на три тижні

Сьогодні в Європі залишився тільки один активний чемпіонат - в Білорусі.

Чемпіонат Туреччини з футболу призупинили на три тижні у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19, повідомляє Reuters.

Обмеження також торкнулися національних першостей з баскетболу та волейболу. На сьогоднішній день в Туреччині зафіксовані більше сотні випадків зараження коронавірусів COVID-19.

На минулих вихідних в місцевій Суперлізі відбулися матчі 26-го туру, лідирують в чемпіонаті «Трабзонспор» і «Бешикташ» (в обох - по 53 очки).

Нині в Європі залишився тільки один активний національний чемпіонат - в Білорусі, де сьогодні проходять матчі першого туру.

Нагадаємо, в турецькій Суперлізі грає п’ятеро українців. У складі «Різеспора» виступають Гармаш, Морозюк і Борячук, за «Кайсеріспор» грає Артем Кравець, за «Сіваспор» грає Рибалка.