Бокс може повернутися до Британії у червні

Бокс може повернутися до Великої Британії після паузи у змаганнях, пов'язаної з пандемією коронавірусі, вже у червні.

Про це заявив генеральний секретар Британської боксерської ради з контролю (BBBoC) Роберт Сміт, повідомляє Sportarena.

Раніше організація скасувала всі боксерські поєдинки на території країни у квітні та травні.

"Ми сподіваємося повернутися на початку червня або хоча б до кінця місяця. Нас можуть обмежити в кількості людей, які зможуть бути присутніми на поэдинках, тому ми поки не дивимося в сторону великих арен", – заявив Сміт.

Функціонер також додав, що для відновлення боїв вони мають бути забезпечені необхідним медичним персоналом, велика частина якого на сьогоднішній день задіяна Національною службою охорони здоров’я у боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, у травні в Лондоні мав відбутися поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою. Бій попередньо перенесли на липень.

Фото: boxingwales.