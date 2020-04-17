Бокс може повернутися до Британії у червні
Про це заявив генеральний секретар Британської боксерської ради з контролю (BBBoC) Роберт Сміт, повідомляє Sportarena.
Раніше організація скасувала всі боксерські поєдинки на території країни у квітні та травні.
"Ми сподіваємося повернутися на початку червня або хоча б до кінця місяця. Нас можуть обмежити в кількості людей, які зможуть бути присутніми на поэдинках, тому ми поки не дивимося в сторону великих арен", – заявив Сміт.
Функціонер також додав, що для відновлення боїв вони мають бути забезпечені необхідним медичним персоналом, велика частина якого на сьогоднішній день задіяна Національною службою охорони здоров’я у боротьбі з коронавірусом.
Нагадаємо, у травні в Лондоні мав відбутися поєдинок між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою. Бій попередньо перенесли на липень.
Фото: boxingwales.