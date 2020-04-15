Бокс: WBO призупинила діяльність до середини червня

Всесвітня боксерська організація (WBO) призупинила свою діяльність через пандемію коронавірусу принаймні до 15 червня.

Президент WBO Франсіско "Пако" Валькарсель заявив, що традиційну щорічну конференцію організації можуть перенести з жовтня на більш пізню дату, повідомляє Allboxing.

Валькарсель сумнівається, що великі поєдинки зможуть пройти до кінця нинішнього року. До 15 червня не оновлюватимуться рейтинги організації.

"Ми працюємо вдома принаймні до середини червня, - сказав президент WBO. - Рейтинги на нашому сайті не будуть оновлюватися протягом цього періоду. Боксери можуть повернутися в ринг у серпні або вересні, але я сумніваюся. Не думаю, що ми побачимо бої нинішнього року, принаймні до того, як глядачі повернуться на арени. Щоб вони повернулися, потрібна вакцина від коронавырусу. Це складно. Щоб вона з'явилася, потрібні гроші та час. Промоутерам доведеться працювати у збиток, якщо вони захочуть проводити бої найближчим часом".

На фото klitschko-brothers.com: Франсиско "Пако" Валькарсель.