Красюк: Думаємо, у липні буде нагода провести бій Усик - Чісора

Промоутер українського боксера Олександра Усика поділився думками про ситуацію з перенесенням поєдинку свого підопічного проти британця Дерека Чісори через коронавірус.

Олександр Красюк сподівається, що можливість організувати цей бій з'явиться у липні, повідомляє Instagram Ukraine Boxing.

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"Бій із Чісорою перенесений. Ми маємо відкриту дату. 23 травня поєдинок не може відбутися з об'єктивних причин. Він має пройти у першу доступну дату. На наш погляд, ми думаємо, що в липні з'явиться така нагода", - заявив Красюк.

На фото k2ukraine.com: Олександр Красюк.