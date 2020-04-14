Красюк: Думаємо, у липні буде нагода провести бій Усик - Чісора
Укрінформ
Промоутер українського боксера Олександра Усика поділився думками про ситуацію з перенесенням поєдинку свого підопічного проти британця Дерека Чісори через коронавірус.
Олександр Красюк сподівається, що можливість організувати цей бій з'явиться у липні, повідомляє Instagram Ukraine Boxing.
"Бій із Чісорою перенесений. Ми маємо відкриту дату. 23 травня поєдинок не може відбутися з об'єктивних причин. Він має пройти у першу доступну дату. На наш погляд, ми думаємо, що в липні з'явиться така нагода", - заявив Красюк.
На фото k2ukraine.com: Олександр Красюк.