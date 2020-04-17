ATP надасть фінансову підтримку гравцям і турнірам

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) надасть допомогу гравцям, у яких немає фінансових коштів на складний період, що стався через пандемію коронавірусу і відсутність змагань.

Про це повідомив глава ATP Андреа Гауденція в ефірі телеканалу Tennis Channel.

"Багато висловили бажання допомогти, це і ATP, і WTA, топ-гравці, керівники Grand Slam. Ми також постійно спілкуємося з ITF. Для нас, як для організації, багато що залежить від проведення Підсумкового турніру і в прийнятті рішень (з фінансових питань) ми повинні орієнтуватися на цей чемпіонат.

Наразі ми постараємося зробити перший крок і в найближчі кілька тижнів надати підтримку гравцям, у яких немає фінансових коштів на цей дуже складний період. Потрібно щось зробити вже сьогодні для гравців, а потім, трохи пізніше, для турнірів, коли визначиться ситуація з календарем. Я говорю саме про турніри серії 250 і "Челленджер", які потребують підтримки так само, як і гравці з низьким рейтингом", - передає слова Гауденції БТУ.

Глава ATP також зазначив, що зараз важко точно назвати дату, коли будуть відновлені турніри, - для тенісу це більш складна задача, ніж для інших видів спорту.

Читайте також: Даяна Ястремська представила мультфільм про боротьбу з коронавірусом

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2 182 823 випадки коронавірусу, з них 145 551 летальні, 547 589 закінчилися одужанням пацієнтів. У США, де знаходиться найбільша кількість інфікованих у світі (678144), сьогодні зафіксували 574 нових випадки і 24 нові смерті (всього 34 641). В Іспанії кількість зареєстрованих випадків становить 184 948, в Італії – 168 941.