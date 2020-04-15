Кабмін дозволив членам збірних України проводити тренування під час карантину
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 15 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Пропоную дозволити спортсменам збірних команд олімпійських, неолімпійських національних видів спорту, а також для осіб з інвалідністю проводити тренування в умовах карантину. Пропонується дозволити виключно індивідуальні тренування", — заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
Уряд, у свою чергу, підтримав це рішення.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Гутцайт підписав наказ про запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.
Відповідно до наказу встановлено, що на період з 12 березня по 3 квітня 2020 року скасовуються фізкультурно-оздоровчі заходи, чемпіонати України, всеукраїнські змагання, турніри, матчеві зустрічі, Кубки України з видів спорту серед різних вікових груп, крім дорослих, що передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік, з подальшим їх перенесенням на терміни, які будуть додатково встановлені з урахуванням пропозицій відповідних спортивних федерацій.
25 березня було запроваджено надзвичайну ситуацію по всій Україні і продовжено карантин до 24 квітня.
В Україні станом на ранок середи, 15 квітня, зареєстровано 3764 випадки зараження коронавірусом, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.