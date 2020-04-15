Кабмін дозволив членам збірних України проводити тренування під час карантину

Кабінет міністрів України дозволив індивідуальні тренування національним та олімпійським збірним в умовах карантину.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду 15 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропоную дозволити спортсменам збірних команд олімпійських, неолімпійських національних видів спорту, а також для осіб з інвалідністю проводити тренування в умовах карантину. Пропонується дозволити виключно індивідуальні тренування", — заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Уряд, у свою чергу, підтримав це рішення.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Гутцайт підписав наказ про запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідно до наказу встановлено, що на період з 12 березня по 3 квітня 2020 року скасовуються фізкультурно-оздоровчі заходи, чемпіонати України, всеукраїнські змагання, турніри, матчеві зустрічі, Кубки України з видів спорту серед різних вікових груп, крім дорослих, що передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2020 рік, з подальшим їх перенесенням на терміни, які будуть додатково встановлені з урахуванням пропозицій відповідних спортивних федерацій.

25 березня було запроваджено надзвичайну ситуацію по всій Україні і продовжено карантин до 24 квітня.

В Україні станом на ранок середи, 15 квітня, зареєстровано 3764 випадки зараження коронавірусом, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.