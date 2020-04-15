Глава Федерації тенісу Італії: Наш вид спорту має повернутися якнайшвидше

Президент Федерації тенісу Італії Анджело Бінагі поділився думками з приводу термінів відновлення сезону після пандемії коронавірусу.

Він, зокрема, зазначив, що теніс є найбезпечнішим видом спорту, тому зобов'язаний повернутися якомога швидше, повідомляє газета Corriere della Sera.

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"Наш план - організувати турнір в Римі у вересні-жовтні, під час нового грунтового сезону. Є й інші варіанти його проведення: в Кальярі - у листопаді, на харді у Мілані - у грудні. Можна розділити жіночий та чоловічий турніри між Міланом і Туріном, а фінали провести в одному місці. Це буде прекрасним символом єднання між містами, які постраждали від вірусу... Глядачі організовано заходитимуть на трибуни, сидітимуть на відстані, усім виділять маски тв дезінфікуючий гель. З точки зору здоров'я теніс - найбезпечніший вид спорту . Ми відрізняємося від командних або контактних видів спорту, і нам не треба багато часу на підготовку. Теніс має повернутися раніше за інші види спорту", - заявив Бінагі.

На фото Gotennis: Анждело Бінагі.