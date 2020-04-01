Тенісний сезон відклали до 13 липня

Тенісний сезон відклали до 13 липня

Укрінформ
Тенісні організації прийняли спільне рішення повністю пропустити трав'яний відрізок сезону.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) і Асоціація професійних тенісистів (ATP) відклали дату відновлення сезону до 13 липня, повідомляє сайт WTA.

Раніше тенісний сезон призупинили до 7 червня через пандемію коронавірусу COVID-19.

Слідом за сьогоднішнім скасування Вімблдону-2020 тенісні організації прийняли спільне рішення повністю пропустити трав'яний відрізок сезону.

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Турніри, які йдуть в розкладі за 13 липня, поки планують провести за планом.

Нагадаємо, організатори US Open оголосили, що поки не мають наміру скасовувати турнір. Організатори Ролан Гаррос вже перенесли змагання на вересень-жовтень нинішнього року.

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