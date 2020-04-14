Руді Гобера, через якого зупинили сезон у НБА, погрожували вбити

Центровий американського баскетбольного клубу "Юта Джаз" Руді Гобер, через якого після виявлення у нього коронавірусної інфекції зупинили сезон у НБА, отримував повідомлення з погрозами вбивства.

Руді Гобер. який вже одужав після хвороби, у коментарі виданню Le Figaro, зокрема, зазначив, що після виявлення у нього хвороби змінилося ставлення до нього людей.

"Ставлення людей до мене змінилося. Я отримував повідомлення з погрозами смерті. Думаю, потрібно почекати і це мине", - передає слова гравця НБА пресслужба Федерації баскетболу України.

Як повідомлялося, сезон регулярного чемпіонату НБА призупинили 12 березня після інформації про зараження коронавірусом одного з баскетболістів. Хворобу діагностували у центрового “Юти Джаз” Руді Гобера. Останнім поєдинком перед тим, як НБА призупинила змагання через пандемію коронавірусу, став матч “Детройт Пістонс” - “Філадельфія Севенті-Сіксерс” (106:124), в якому захисник збірної України та “Детройта” Святослав Михайлюк відіграв 24 хвилини і набрав 16 очок.

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У НБА розробляють план із відновлення та завершення нинішнього сезону. Асоціація розглядає варіант завершення сезону, за якого матчі плей-офф пройдуть на одній локації. Серії при цьому проводитимуться у форматі до двох перемог.

Фото: fbu.ua