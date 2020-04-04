НБА планує наполовину знизити зарплату гравців

Профсоюз гравців готовий урізати зарплату лише на 25%.

Національна баскетбольна асоціація (НБА) пропонує знизити зарплату гравців на 50 відсотків з 15 квітня через пандемію коронавірусу COVID-19, повідомляє авторитетний оглядач Шамс Чаранія на своїй сторінці в Twitter.

Асоціація гравців, в свою чергу, пропонує керівництву ліги урізати зарплату на 25 відсотків в середині травня. НБА також обговорювала варіант з можливим утриманням 25 відсотків зарплати баскетболістів в разі скасування регулярного сезону.

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Раніше через припинення чемпіонату НБА скоротила зарплати керівників ліги на 20 відсотків.

Нагадаємо, що регулярний чемпіонат НБА припинили після того, як в середині березня позитивний тест на коронавірус здав Руді Гобер з «Юти Джазз». Можливі терміни відновлення сезону поки залишаються невідомими, обговорюється варіант з проведенням решти ігор сезону в Лас-Вегасі.