В НБА можуть утримати 25 відсотків зарплат у разі скасування сезону

Національна баскетбольна асоціація спільно з юристами та профспілками обговорюють утримання 25 відсотків зарплат гравців у разі скасування регулярного сезону.

НБА продовжує сподіватися на відновлення матчів, але готується до найгіршого сценарію, повідомляє ESPN.

Згідно колективного договору, гравці втрачають 1 відсоток зарплат за кожен скасований матч в разі форс-мажору. Епідемія коронавірусу автоматично стане таким юридичним обґрунтуванням.

Якщо додаткову угоду не укладуть, гравці отримуватимуть повну заробітну плату, частину якої будуть зобов'язані повернути після закінчення сезону. Ліга планує утримувати ці виплати заздалегідь, щоб убезпечити себе від ситуації, коли необхідно вимагати виплат від кожного баскетболіста. Кошти планують утримувати в спеціальному фонді, з якого їх виплатять кожному, якщо сезон завершать за повним розкладом.

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Раніше повідомлялося, що НБА розглядає варіант, за якого якому матчі плей-офф пройдуть на одній локації, а серії проходитимуть у форматі до двох перемог.