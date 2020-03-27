Одужав Руді Гобер, через нього зупинили сезон в НБА

Гравці НБА Гобер, Мітчелл і Вуд одужали від коронавірусу.

Центровий «Юти Джаз» Руді Гобер і його одноклубник Донован Мітчелл одужали від коронавірусу, який виявили у гравців в середині березня, повідомляє The Athletic.

Гобер – перший гравець в НБА, у якого діагностували коронавірус. Позитивний тест центрового «Юти» став підставою для припинення сезону на невизначений термін.

Додамо, що форвард «Детройт Пістонз» Крістіан Вуд також видужав від коронавірусу.

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Нагадаємо, що власники клубів НБА розраховують закінчити сезон в липні. Сама ж ліга готова догравати матчі навіть у вересні.

Відзначимо, що НБА може втратити до 1 мільярда доларів в разі дострокового завершення сезону.