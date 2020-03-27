Одужав Руді Гобер, через нього зупинили сезон в НБА
Укрінформ
Гравці НБА Гобер, Мітчелл і Вуд одужали від коронавірусу.
Центровий «Юти Джаз» Руді Гобер і його одноклубник Донован Мітчелл одужали від коронавірусу, який виявили у гравців в середині березня, повідомляє The Athletic.
Гобер – перший гравець в НБА, у якого діагностували коронавірус. Позитивний тест центрового «Юти» став підставою для припинення сезону на невизначений термін.
Додамо, що форвард «Детройт Пістонз» Крістіан Вуд також видужав від коронавірусу.
Нагадаємо, що власники клубів НБА розраховують закінчити сезон в липні. Сама ж ліга готова догравати матчі навіть у вересні.
Відзначимо, що НБА може втратити до 1 мільярда доларів в разі дострокового завершення сезону.