"Шахтар" готовий повернутися до тренувань на полі

У донецькому футбольному клубі "Шахтар" розробляється план тренувань гравців на полі в умовах оголошеного карантину.

За словами головного тренера "Шахтаря" Даріо Срни, команда нині готує план занять, повідомляє Terrikon.

"Шахтар" готує план, аби розпочалася тренувальна робота на полі. У нас два великих поля, і ми хочемо розділити кожне навпіл. Футболісти перевдягатимуться удома, приїжджатимуть на власних машинах. Мені здається, це всім піде на користь. У нас спочатку було кілька варіантів, як працювати, ми їх обговорювали з головним тренером та генеральним директором. Це найкраще рішення в законних рамках. Сьогодні введено карантин, і ми маємо стати прикладом для всіх інших і дотримуватися закону. Щоб повернути кондиції гравців "Шахтаря", треба два-три тижні. У нас будуть ще одні збори", - розповів Даріо Срна.

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Нагадаємо, "Шахтар" упевнено лідирує в чемпіонаті України, а в першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 2:1 переміг у гостях німецький "Вольфсбург".

Фото: shakhtar.com.