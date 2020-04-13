Мілевський знову забив у чемпіонаті Білорусі

Український футбольний форвард Артем Мілевський допоміг брестському "Динамо" здобути перемогу у грі чемпіонату Білорусі проти команди "Іслоч" (Мінськ).

Гравець відзначився на 77-й хвилині зустрічі, зробивши рахунок 2:1, повідомляє Укрінформ.

Остаточний результат поєдинку - 3:1.

Це вже другий гол Мілевського у поточному чемпіонаті. Крім того, на його рахунку одна результативна передача.

Після 4-х матчів брестское "Динамо" йде на третьому місці (7 очок), поступаючись двома пунктами клубам "Торпедо" (Жодіно) та "Енергетик-БГУ" (Мінськ).

Фото: dynamo-brest.by.