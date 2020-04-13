Футболісти "Динамо" поки з карантину не виходять

Київське "Динамо" продовжує перебувати на карантині, пов'язаному з пандемією коронавірусу.

Телеграм-канал "Динамо Київ Inside" спростував розповсюджену ЗМІ інформацію про те, що команда виходить з карантину 13 квітня.

"Динамо" не виходить з карантину. Увесь цей час тренувальна аза приймала групи 2-3-х футболістів, які займалися за домовленістю окремо у спортзалі, басейні та на полі. Як самостійно, так і під наглядом фізо-тренерів. Єдина різниця із сьогоднішнього дня - все це чітко обумовлюється графіком, щоб не було накладок", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, чемпіонат України з футболу призупинено на невизначений термін. Становище лідерів: "Шахтар" (Донецьк) - 59 очок, "Зоря" (Луганськ) та "Динамо" - по 46.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.