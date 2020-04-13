Решту матчів футбольного сезону в Англії можуть провести на "Вемблі"

Футбольна асоціація Англії (FA) запропонувала використовувати лондонський стадіон "Вемблі" і національний футбольний центр "Сент Джордж Парк" в якості нейтральних місць, де можна завершити чемпіонат Англії.

Про це повідомляє The Times.

За відомостями джерела, "Вемблі" може приймати кілька поєдинків в день, а на території "Сент Джордж Парк" знаходяться 13 полів, п'ять з яких освітлені.

Раніше з'явилася інформація, що сезон в англійській прем'єр-лізі (АПЛ) може бути завершений за п'ять тижнів.

13 березня керівництво АПЛ призупинило проведення матчів через пандемію коронавірусу на невизначений термін. Командам залишилося зіграти 9 турів.

Фото: Getty Images.