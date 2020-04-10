Шість директорів "Барселони" залишають клуб

Шість директорів іспанської "Барселони" подали у відставку і заявили, що в майбутньому клуб зіткнеться з труднощами через фінансову кризу на тлі пандемії коронавірусу, до яких вони не готові з нинішнім керівництвом.

Про це повідомляє AS.

У відставку подали віце-президенти Емілі Русо і Енріке Томас, у яких стався конфлікт із президентом каталонського клубу Жозепом Бартомеу, директора Сільвіо Еліас, Марія Тейшідор, Жозеп Понт і секретар правління Жорді Класамілья.

Причиною своєї відставки функціонери назвали невдоволення діями клубу в умовах фінансової кризи через пандемію коронавірусу, скандалами у соцмережах і труднощами, до яких вони не готові з нинішнім керівництвом.

"Хочемо повідомити, що директора, що підписалися нижче, повідомили президенту Бартомеу про своє рішення беззастережно піти у відставку зі своїх посад у клубі. Ми досягли цієї точки і не бачимо можливості змінити способи управління клубом перед важливими викликами в майбутньому і особливо після закінчення пандемії. Хочемо підкреслити наше розчарування з приводу інциденту з акаунтами клубу в соціальних мережах, відомого в пресі як Barçagate...", - йдеться у листі про відставку.

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Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу припинені майже всі спортивні змагання і багато клубів переживають фінансову скруту.

Станом на ранок 10 квітня в світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 смертей від ускладнень і 356 673 випадки одужання. В Іспанії на сьогодні зафіксовано 153 222 випадки, з них 15 477 летальні, 52 165 осіб одужали.

Фото: en.as.com