У світі – 1,6 мільйона випадків коронавірусу, понад 350 тисяч одужали

Станом на ранок 10 квітня у світі підтверджено 1 604 855 випадків коронавірусу, з них 95 738 смертей від ускладнень і 356 673 випадки одужання.

Про це свідчать дані Wordometer.

З початку нової доби в світі зафіксували 1 203 нових випадки і 46 нових смертей.

Зокрема у США зареєстрували 321 новий випадок коронавірусу, в результаті чого загальне число хворих по країні досягло 468 877. Також у Штатах зафіксовано 6 нових смертей (16 697 всього), 25 928 людей одужали.

В Іспанії на сьогодні зафіксовано 153 222 випадки, з них 15 477 летальні, 52 165 осіб одужали.

В Італії налічується 143 626 випадків коронавірусу, зокрема 18 279 людей загинули, 28 470 - одужали.

У Німеччині та Франції на сьогодні зафіксовано 118 235 і 117 749 випадків коронавірусу відповідно.

Після США найбільшу кількість нових випадків нині зафіксовано в Мексиці (260 випадків, 20 смертей) і Японії (183 нові випадки, всього 5 530).

В Україні лабораторно підтверджено 1 892 випадки коронавірусу, 57 людей загинули, 45 одужали.

Фото: АА