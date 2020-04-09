Вчені радять не сподіватися, що тепла погода зупинить коронавірус

Запевняти себе, що коронавірус COVID-19 зникне або різко зменшить свою загрозу з приходом теплої погоди, не варто, оскільки його поведінка досі відрізнялася від інших схожих інфекцій.

Про це заявив у четвер в інтерв'ю ABC News директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб США, член команди реагування Білого дому на пандемію коронавірусу доктор Ентоні Фаучі.

"Не варто покладатися, що поширення вірусу зменшиться через теплу погоду", - зауважив науковець.

Він погодився, що існує низка прецедентів, коли інші схожі інфекції, такі як грип, і деякі менш агресивні коронавіруси втрачали здатність розмножуватися й поширюватися в умовах потепління. "Так, вони не люблять теплу й вологу погоду настільки, як холодну й суху", - зазначив Фаучі.

Однак, продовжив він, не слід обнадіювати себе, що зміна погодних умов стане рятівним фактором.

"Ми виходимо з того, що вірус продовжуватиме робити свою справу. Якщо ми отримаємо певну користь від погоди, то це буде, чудово. Але я не думаю, що нам потрібно на це покладатися", - зауважив науковець.

Водночас, він не виключив, що зменшити поширення вірусу можна й за інших причин.

Станом на четвер у світі зареєстровано понад 1,503 млн людей, інфікованих коронавірусом. При цьому, 89,9 тис. осіб померли, більше 340,1 тис. людей одужали.

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