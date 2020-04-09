Футболісти "Базеля" не погодилися на зниження зарплати

Гравці швейцарського футбольного клубу "Базель" відмовилися від пропозиції керівництва про зниження заробітної плати.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Спочатку чемпіонат Швейцарії був припинений до 15 березня через пандемію коронавируса. Пізніше керівництво ліги продовжило паузу на невизначений термін.

"Призупинення чемпіонату і пов'язана з нею втрата доходів клубу змушують керівництво команди вживати заходів щодо зниження зарплат. Футболістам« Базеля »було запропоновано відмовитися від 17,5 відсотка річного окладу, що відповідає скороченню виплат на 70 відсотків в квітні, травні і червні, так як відновлення сезону в даний період малоймовірно. Пропозиція керівництва було відхилена, однак гравців попросили вивчити її знову. Про результати переговорів буде повідомлено пізніше, клуб бажає всім здоров'я в цей непростий період", - сказано в заяві.

До припинення чемпіонату команди встигли провести 23 тури. "Базель" посідає третє місце в турнірній таблиці, набравши 40 очок. Першу і другу сходинки між собою ділять "Санкт-Галлен" і "Янг Бойз", які мають в активі по 45 очок.