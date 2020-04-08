"Севілья" скоротила зарплату футболістам на 70 відсотків на час пандемії

Іспанський футбольний клуб "Севілья" скоротив зарплату гравцям і тренерському штабу команди на 70 відсотків через кризу, викликану пандемією коронавірусу.

Як повідомляє прес-служба андалузців, також зменшено зарплата членів ради директорів клубу. Частина співробітників буде відправлена ​​у відпустку, іншим скоротять кількість робочих годин. В цілому заходи торкнуться більше 300 працівників клубу.

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Чемпіонат Іспанії припинений на невизначений термін. Раніше на скорочення зарплати гравців на 70 відсотків пішли іспанські "Барселона" і "Атлетико".

Нагадаємо, у 2015-2017 роках за "Севілью" грав півзахисник збірної України Євген Коноплянка.