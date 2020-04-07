Футбольний чемпіонат Німеччини можуть відновити вже в кінці квітня

Завершення сезону дограють без глядачів.

Німецька Бундесліга може стати першим з європейських топ-чемпіонатів, який відновиться після карантину. Це може статися вже в кінці квітня, повідомляє видання Bild.

Матчі гратимуть лише за умови, що організатори дотримуватимуться кількох вимог. Присутність глядачів на трибунах поки що навіть не розглядається.

Головна вимога – під час матчів на стадіонах зможуть бути присутніми не більше 239 осіб. У їх числі: 4 арбітра, 22 гравця і 18 запасних, 16 членів тренерських штабів, 3 антидопінгових офіцера, 6 медиків, 5 фотографів, 10 співробітників служби безпеки і 36 працівників телебачення для ТВ-трансляцій.

Нагадаємо, сезон в Бундеслізі призупинили через пандемію коронавірусу. За 9 турів до завершення чемпіонату «Баварія» лідирує в турнірній таблиці. На другому місці «Боруссія» (Дортмунд), у якої на 4 очки менше.