Футболісти "Баварії" відновили командні тренування

Гравці німецького футбольного клубу "Баварія" відновили командні тренування після паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

У першій половині доби 6 квітня гравці займалися невеликими групами, повідомляє у Twitter прес-служба німецької команди.

Нагадаємо, 13 березня матчі в німецькій футбольній Бундеслізі були призупинені. 31 березня паузу подовжили до 30 квітня. Клуби не мали змоги тренуватися на майданчиках через обмеження, які прийняв уряд.