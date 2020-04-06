Футболісти

Футболісти "Баварії" відновили командні тренування

Укрінформ
Гравці німецького футбольного клубу "Баварія" відновили командні тренування після паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

У першій половині доби 6 квітня гравці займалися невеликими групами, повідомляє у Twitter прес-служба німецької команди. 

Читайте також: Футбол: УЄФА переніс червневі матчі відбору жіночого Євро-2021

Нагадаємо, 13 березня матчі в німецькій футбольній Бундеслізі були призупинені. 31 березня паузу подовжили до 30 квітня. Клуби не мали змоги тренуватися на майданчиках через обмеження, які прийняв уряд.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-