Футболісти "Баварії" відновили командні тренування
Укрінформ
Гравці німецького футбольного клубу "Баварія" відновили командні тренування після паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.
У першій половині доби 6 квітня гравці займалися невеликими групами, повідомляє у Twitter прес-служба німецької команди.
Нагадаємо, 13 березня матчі в німецькій футбольній Бундеслізі були призупинені. 31 березня паузу подовжили до 30 квітня. Клуби не мали змоги тренуватися на майданчиках через обмеження, які прийняв уряд.