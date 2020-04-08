Виконавчий директор АПЛ: Ми втратимо 1 млрд, якщо не дограємо сезон

Виконавчий директор аглійської футбольної Прем'єр-ліги Річард Мастерс розповів про те, які грошові втрати очікують АПЛ, якщо сезон не буде дограний через пандемію коронавірусу.

За його словами втрати можуть досягти 1 млрд фунтів, повідомляє Sky Sports.

"Як і більша частина економіки Великобританії, ми втрачаємо доходи на безпрецедентному рівні. Нам загрожують втрати принаймні 1 мільярда фунтів, якщо ми не зможемо завершити сезон-2019/2020. Ці збитки тільки збільшаться, якщо пандемія триватиме у майбутньому. Це негативно позначиться не лише на фінансах 20-ти клубів Прем'єр-ліги, але й зробить значний негативний вплив на увесь професіональний футбол", - заявив Мастерс.

Сезон в АПЛ, як і в більшості футбольніх чемпіонатів, призупинено через пандемію.