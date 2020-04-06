"Динамо" підтвердило, що звернулося до ФІФА через неотримані гроші за Че Че і Сідклея

Київський футбольний клуб "Динамо" підтвердив, що вимагає від бразильських клубів "Сан Паулу" і "Корінтіанс" виконання умов трансферних контрактів і виплати заборгованості щодо Че Че і Сідклея.

Як зазначили сьогодні, 6 квітня, у пресслужбі "Динамо" , клуб дійсно звернувся до ФІФА щодо стягнення несплаченого платежу за трансферними контрактами. ФІФА підтвердила правомірність цих вимог та зобов’язала "Сан Паулу" виплатити як прострочений платіж, так і всі інші платежі трансферної компенсації, передбачені контрактом.

"Відповідно до умов контракту про трансфер футболіста Че Че до ФК "Сан Паулу", трансферна компенсація повинна була сплачуватись декількома платежами до січня 2021 року. Проте "Сан Паулу" не сплатив обумовлену частину трансферної компенсації в серпні 2019 року, а також не здійснив усі наступні платежі… Також порушив свої фінансові зобов’язання за трансферним контрактом футболіста Сідклея ще один бразильський клуб — "Корінтіанс". Зафіксований кінцевий термін сплати одного з платежів трансферної компенсації — 1 березня 2020 року", - повідомили у пресслужбі "Динамо".

Представники "Сан Паулу" у свою чергу з метою затягнути час заявили про звернення до CAS з апеляційною скаргою.

На фото: Че Че/fcdynamo.kiev.ua