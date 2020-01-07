Захисник «Динамо» Сідклей вже тренувався в «Корінтіансі»

Київський клуб невдовзі офіційно підтвердить оренду бразильця.

Захисник «Динамо» Сідклей пройшов медичне обстеження в «Корінтіансі», повідомляє журналіст Марко Белло-молодший в Twitter. Також гравець вже тренувався з бразильської командою.

Вчора Сідклей прибув до Бразилії для підписання контракту з «Корінтіансом». Тренер бразильського клубу Тіаго Нуньєс підтвердив трансфер захисника «Динамо», але офіційно про угоду ще не повідомили.

За оренду гравця «Коріантіанс» виплатить киянам 600 тисяч євро. Сума повноцінного викупу Сідіклея по закінченню орендної угоди складе більше 4,5 мільйонів євро.

Бразилець в 2018 році вже грав за «Корінтіанс» на правах оренди, після чого за 4,5 мільйонів євро Сідклей перейшов в «Динамо».

У нинішньому сезоні 26-річний захисник не зіграв жодного матчу за «Динамо». Сідклей тільки один раз потрапив в заявку команди на матч чемпіонату України.