«Динамо» віддає Сідклея в оренду «Корінтіансу»

Клуб з Сан-Паулу заплатить киянам 600 тисяч євро.

Захисник «Динамо» Сідклей в понеділок стане гравцем «Корінтіанса». За інформацією Globo Esporte, 26-річний футболіст повинен пройти медичний огляд, після чого підпише контракт.

За оренду гравця «Коріантіанс» виплатить киянам 600 тисяч євро. Сума повноцінного викупу Сідклея по закінченню орендної угоди складе більше 4,5 мільйонів євро.

Бразилець в 2018 році вже грав за «Корінтіанс» на правах оренди, після чого за 4,5 мільйонів євро перейшов в «Динамо».

У нинішньому сезоні 26-річний Сідклей не зіграв жодного матчу за «Динамо». Захисник тільки один раз потрапив в заявку команди на матч чемпіонату України. У минулому сезоні бразилець зіграв 23 матчі за киян, відзначившись одним голом і двома результативними передачами.